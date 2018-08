Productie Franse industrie omhoog

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De industriële productie in Frankrijk is in juni met 0,6 procent gestegen in vergelijking met de voorgaande maand. Dat meldde het Franse statistiekbureau.

Economen rekenden in doorsnee op een productiegroei met 0,5 procent. In mei was nog sprake van een dip in de productie van 0,2 procent. Op jaarbasis steeg de industriële productie in Frankrijk met 1,7 procent, na een bijgestelde daling met 0,6 procent in mei.