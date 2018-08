Morgan Stanley negatiever over Basic-Fit

Gepubliceerd op | Views: 561

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Sportschoolketen Basic-Fit heeft een lager advies gekregen van Morgan Stanley. Volgens de bank heeft Basic-Fit goede halfjaarresultaten geboekt en is er ook op de lange termijn veel potentie. Dit is echter al terug te zien in aandelenkoers van het bedrijf, waardoor volgens Morgan Stanley weinig ruimte is voor verdere opwaartse beweging op de beurs.

Morgan Stanley verlaagt zijn advies van overweight in equal-weight, maar verhoogt het koersdoel tot 32 euro per aandeel. Basic-Fit sloot donderdag op 31,05 euro per aandeel.