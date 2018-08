Japanse economie toont groei

Gepubliceerd op | Views: 648 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De economie van Japan heeft in het tweede kwartaal groei laten zien, na de krimp in de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van de Japanse overheid.

De groei kwam uit op 1,9 procent op jaarbasis, tegen een krimp met een herziene 0,9 procent in het eerste kwartaal. Economen hadden in doorsnee op een vooruitgang met 1,4 procent gerekend. Op kwartaalbasis was sprake van een groei van de derde economie van de wereld met 0,5 procent, na een plus van 0,2 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

De opleving van de economie in Japan is voor een groot deel te danken aan hogere bedrijfsinvesteringen in bijvoorbeeld digitalisering en IT. De gestegen consumentenbestedingen droegen ook bij aan de groei.