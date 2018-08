Aantal faillissementen nagenoeg stabiel

Gepubliceerd op | Views: 294 | Onderwerpen: faillissement

DEN HAAG (AFN) - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli fractioneel toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van juni werden er drie bedrijven meer failliet verklaard.

Het aantal faillissementen lag in juli op 287 bedrijven en instellingen, uitgezonderd eenmanszaken. Daarvan kwamen de meeste voor rekening van de handel, 59 in totaal. Die sector telt ook de meeste bedrijven. De horeca was de bedrijfstak waarin relatief gezien de meeste faillissementen werden uitgesproken.