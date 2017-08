Galapagos en Aegon in trek op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.612 | Onderwerpen: , biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Galapagos en Aegon waren donderdag in trek op de beurs in Amsterdam. Het biotechnologiebedrijf meldde een positief studieresultaat en de verzekeraar kwam met een goed ontvangen kwartaalbericht. De AEX-index en andere Europese beursgraadmeters stonden daarentegen in het rood.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 526,78 punten. De MidKap verloor ook 0,6 procent tot 798,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,1 procent in. Op de Londense beurs, waar veel bedrijven waaronder Shell ex-dividend noteren, zakte de FTSE-index 0,6 procent.

Galapagos was de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van ruim 18 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de autotaxineremmer van het biotechbedrijf de ziekteprogressie stopt van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Het middel kan nu aan een klinische test worden onderworpen.

Koerswinst

Ook Aegon deed goede zaken met een koerswinst van bijna 9 procent. De verzekeraar profiteerde afgelopen kwartaal van positieve ontwikkelingen op de financiële markten en kostenbesparingen. Het concern grijpt daarnaast stevig in om zijn buffers te versterken en liet weten dat het geen aandelenemissie hoeft te doen.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was oliedienstverlener SBM Offshore met een verlies van 1,9 procent. In de MidKap ging frisdrankbottelaar Refresco (min 5,7 procent) in de uitverkoop na publicatie van de kwartaalcijfers.

Teleurstellend

Op de lokale markt kelderde automatiseerder Ctac ruim 5 procent na een teleurstellend halfjaarbericht. Telegraaf Media Groep (TMG) won bijna 3 procent. Talpa liet weten vooralsnog af te zien van zijn poging om TMG als geheel over te nemen. Het bedrijf van miljardair John de Mol houdt wel een strategische belang in TMG.

Adecco zakte in Zürich 4,5 procent. Het uitzendconcern had in het tweede kwartaal last van een afnemende vraag in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. De omzet van de Zwitserse concurrent van Randstad (min 0,8 procent) viel daardoor lager uit dan analisten hadden verwacht.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1744 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 49,81 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 53,07 dollar per vat.