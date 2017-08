Fors meer winst reisgigant TUI

Gepubliceerd op | Views: 252

HANNOVER (AFN) - De Duitse reisgigant TUI heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de nettowinst ruim verdubbeld. Bijna alle bedrijfsonderdelen droegen hun steentje bij aan die winst.

In totaal kwam TUI uit op een nettowinst van 160,6 miljoen euro tegen 75,9 miljoen euro in het derde kwartaal van het boekjaar 2015/2016. Dat was mede te danken aan een hogere bezettingsgraad in de hotels en een uitbreiding van de cruisevloot. TUI meldt dat er sterke vraag is naar vakanties deze zomer.

TUI verkocht in de afgelopen periode Travelopia, dat zich toelegde op gespecialiseerde vakanties zoals bijvoorbeeld zeilreizen. Ook werd het laatste deel van het belang in rederij Hapag-Lloyd van de hand gedaan.