'Pakketbezorgers beschuldigen PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 157

AMSTERDAM (AFN) - Tussen PostNL en zijn onderaannemers in de pakketbezorging is een hoogoplopend conflict ontstaan. PostNL zou onderaannemers zo zwaar onder druk zetten dat deze partijen alleen kunnen concurreren als ze hun bezorgers structureel te laag inschalen en te weinig vakantiegeld en overuren uitbetalen. Dat meldt het Financieele Dagblad donderdag.

Pakketbezorgers zouden in sommige gevallen honderden euro's per maand te weinig ontvangen. Vakbond FNV heeft via de Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB) al tientallen transportbedrijven nabetalingen opgelegd vanwege schending van de cao. De naheffingen lopen op tot 100.000 euro. Ook onderaannemers die werken voor pakketbezorgers als DHL, DPD en GLS zouden zich niet aan de regels houden.