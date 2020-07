'Facebook weegt verbod politieke advertenties rond verkiezingen'

Wat een angstige leider is die Zuckerberg toch. Eerst gaat ie hoog van de toren blazen over vrijheid van meningsuiting en sociale media als 'fifth estate'. Ze konden het niet weren want het was een principiële kwestie. Echter nu de druk te hoog oploopt komt er toch misschien weer een draai. Waar is het principiële aspect dan gebleven? Het is allemaal zo dom en kortzichtig. Mijn optiek: 1) het ging niet over een principe maar altijd al gewoon over geld en de angst om conservatieve achterban te vervreemden 2) als de druk te hoog oploopt beweegt hij dus toch gewoon mee. Bah.