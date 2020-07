Groen Wall Street schuift viruszorgen opzij

Het rare is dat dit een experiment is van de centrale banken. Maximaal ondersteunen. Enorme bubbels in vastgoed en aandelenmarkten. Maak je dit jaar minder winst. Geen probleem dan kijken we toch naar volgend jaar. En als je dan geen winst maakt ach who cares. Zolang de koers maar blijft stijgen. Het draait niet om winst op korte termijn maar de belofte. Zie ook Tesla. Moet je eens voor de grap op seeking alpha de reacties lezen. Gezond verstand zegt dat bomen niet tot aan de hemel groeien maar er is een grote groep die dat wel gelooft. Gelukkig heb ik geen geld meer om te beleggen anders was ik nu wel ingesprongen voor een kort ritje. Maar dit alles is nu gokken ipv beleggen. Ach Q4 kan ik weer aan de slag.