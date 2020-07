Achmea vangt ook bij Hoge Raad bot in slepende belastingzaak

Gepubliceerd op | Views: 283 | Onderwerpen: verzekeringen

ZEIST (ANP) - Achmea heeft ongelijk gekregen van de Hoge Raad in een geschil met de Belastingdienst. De verzekeraar verkocht tien jaar geleden een belang in zijn Poolse branchegenoot PZU, en de fiscus vond dat van de opbrengst 1,2 miljard euro belastbaar was. Achmea was het daar niet mee eens en begon een juridische procedure.

Achmea vond dat van de opbrengst van 4,2 miljard euro van de verkoop 1,2 miljard euro moest worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In 2018 oordeelde het gerechtshof dat over slechts 248 miljoen euro geen belasting hoefde te worden geheven. Na cassatie van Achmea is de Hoge Raad nu tot dezelfde conclusie gekomen, meldt de verzekeraar.