Aandeleneurzen New York op winst

pffft , ze hebben mogelijk een goedwerkend medicijn tegen covid-19, Maar wart dan nog ? Het aantal besmettingen neemt tioe dus het aantal behandelingen ook ! Mensen gaan echt niet massaal hun geld spenderen zolang ze mondkapjes moeten dragen ! Zolang er geen vaccin is gaat de dow straks weer flink zakken ! Het is een illussie te denken dat alles weer net zo goed was als in 2019 !