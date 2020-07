Aandeleneurzen New York op winst

Gepubliceerd op | Views: 520

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag tussentijds op winst. Hoopvolle gegevens over de werking van een coronamedicijn stuwde het sentiment, terwijl de Verenigde Staten kampen met snel oplopende besmettingsaantallen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.40 uur 1 procent hoger op 25.957 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3172 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 10.568 punten.

Farmaceut Gilead (plus 2,1 procent) meldde nieuwe onderzoeksresultaten van zijn medicijn remdesivir, dat in meerdere landen is goedgekeurd voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19. Volgens het bedrijf blijkt uit klinische testen dat het sterfterisico van coronapatiënten met 62 procent is afgenomen na behandeling met remdesivir in vergelijking met standaardzorg.

Coronabesmettingen

Tegelijkertijd stijgen de aantallen dagelijkse nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten keer op keer tot recordhoogte. Meerdere Amerikaanse staten gaan daarom weer over tot beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak.

Bij de bedrijven won cruisemaatschappij Carnival 8,9 procent. Het concern verwacht dat cruiseschepen van dochterondernemingen AIDA en Costa Cruises vanaf volgende maand weer kunnen varen vanuit havens in Duitsland en Italië.

Olieprijzen

Olieprijzen zaten in de lift, na een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Die organisatie waarschuwde dat het stijgende aantal coronabesmettingen het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen, maar voorspelde een iets minder scherpe daling van de vraag dan eerder verwacht.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 40,30 dollar, Brentolie steeg 1,6 procent tot 43,05 dollar. Olieproducenten Chevron en ExxonMobil wonnen tot 1,9 procent.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de producentenprijzen in de VS in juni onverwacht zijn gedaald met 0,2 procent op maandbasis.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1311 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.