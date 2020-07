Trump: tweede handelsdeal met China nu onwaarschijnlijk

Verkiezingen en de pandemie is wat Trump nu bezighoudt. En China, als hij bedenkt hoe hij uit de gespannen relatie een slaatje kan slaan, dan horen we dat vanzelf. Het kan alle kanten op. Het heeft niets met geopolitiek te maken, maar alles met zijn eigen persoonlijke positie en belangen. En waarschijnlijk zullen we beide insteken de komende tijd voorbij zien komen, banden met China aanhalen (UP UP UP) en dan weer China schofferen en dreigen met sancties (DOWN DOWN DOWN). Volatiliteit blijft voorlopig hoog...