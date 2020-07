Fed-bestuurder: dragen mondkapjes belangrijk voor economie

quote: Franfran1000 schreef op 10 juli 2020 19:01:

Fiscale stimulering lijkt mij niet meer mogelijk. Had al een paar weekjes niet meer naar de Amerikaanse staatsschuld gekeken, maar ze zijn strak bezig. 26,5 biljoen t.o.v. het Amerikaans BBP gaat helemaal nergens meer over. mobile.twitter.com/nationaldebt?lang=nl Welke idioot koopt deze rotzooi nog? Ik ben helaas bang dat mijn pensioenfonds dat nog doet. Over 40 jaar ben ik zeer benieuwd naar de consequenties voor mijn pensioen.

Ik zou me over je pensioen over een periode van 40 jaar vooral niet te veel zorgen maken over de Amerikaanse staatsschuld, en wel om twee redenen.Allereerst is je pensioen over 40 jaar op geen enkele manier gegarandeerd. Dood geld. Elke maand afdracht, en afwachten. Gewoon accepteren dat je daar niets over te zeggen hebt, dan mensen die jij niet kent, wellicht niet vertrouwt en zeker wel heel veel geld verdienen dingen met jouw pensioen doen die ze moeten doen van andere mensen die jij niet kent, wellicht niet vertrouwt en ook dingen moeten doen (of denken te moeten doen).De tweede reden is dat de grootte van de Amerikaanse staatsschuld over zo'n periode gewoon niet zo relevant is. 40 jaar geleden was het 1980, toen zag de wereld er fundamenteel anders uit. Over 40 jaar is dat weer zo.Als je je zorgen maakt over de vraag of je over 40 jaar genoeg inkomen hebt, dan is het handig om nu alvast na te denken over kasstromen je bankrekening in. Heb je meerdere bronnen van inkomen, en hoe zullen die inkomensbronnen zich in de toekomst gaan gedragen?