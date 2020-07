Fed-bestuurder: dragen mondkapjes belangrijk voor economie

Gepubliceerd op | Views: 162 | Onderwerpen: Federal Reserve

DALLAS (AFN/BLOOMBERG) - Het dragen van mondkapjes en andere beschermende maatregelen tegen het coronavirus is van groot belang voor het herstel van de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt van de coronacrisis. Dat zei bestuurder Robert Kaplan van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen met het virus in de VS loopt de laatste tijd zeer sterk op.

Volgens de voorzitter van de Federal Reserve Bank van Dallas zijn monetaire en fiscale maatregelen weliswaar belangrijk, maar is het nu van vitaal belang voor de economie dat op grote schaal mondkapjes worden gedragen en dat gezondheidsmaatregelen goed worden nageleefd om verspreiding van corona tegen te gaan. "Als we dat goed doen, groeien we sneller, met een lagere werkloosheid", aldus Kaplan tegen zender Fox.

Het aantal coronabesmettingen in de VS loopt in recordtempo op en verschillende Amerikaanse staten zijn weer beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak aan het bekijken. Door de herinvoering van lockdownmaatregelen kan het economisch herstel worden ondermijnd.

Kaplan denkt dat de Amerikaanse economie in het derde en vierde kwartaal zal groeien, maar dat over heel 2020 een krimp van 4,5 tot 5 procent te zien zal zijn. Hij vindt dat meer fiscale stimulering voor de economie van de VS nodig is.