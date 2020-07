Industriecijfers geven Europese beurzen zetje omhoog

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Verrassend positieve cijfers over de industrie in Italië en Frankrijk gaven hoop op economisch herstel van de coronacrisis in Europa. Tegelijkertijd houden beleggers de wereldwijde toename van het aantal coronabesmettingen in de gaten en spelen op de achtergrond discussies over het EU-herstelfonds.

De AEX-index sloot 0,6 procent hoger op 570,52 punten, waarbij de banken ING en ABN AMRO samen met verzekeraar ASR tot de grootste winnaars behoorden. Ze wonnen tot 4,6 procent. De MidKap steeg 0,7 procent tot 762,88. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was biofarmaceut Galapagos met een verlies van 3,5 procent. Het aandeel Unilever verloor 0,3 procent na nieuws over verkoopplannen voor zijn theedivisie. Bronnen meldden aan Bloomberg dat het was- en levensmiddelenconcern bepaalde thee-activiteiten toch wil behouden.

Carlsberg

In Kopenhagen steeg Carlsberg 6,4 procent na een goed ontvangen handelsupdate. De Deense bierbrouwer sprak van een sterk herstel van de verkopen in China. Ook in West-Europa lieten de bierverkopen in juni de eerste tekenen van herstel zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. In Amsterdam klom concurrent Heineken 1,8 procent.

Wirecard zakte 5,9 procent in Frankfurt. De Duitse autoriteiten doen nu ook onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.

BASF

BASF won 0,9 procent, ondanks zwakkere resultaten in het tweede kwartaal. Het Duitse chemieconcern had te maken met een lagere vraag naar zijn producten vanuit de auto-industrie door de coronacrisis. Wel viel de operationele winst volgens BASF hoger uit dan gedacht.

De euro stond op 1,1311 dollar, tegen 1,1296 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 40,17 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 42,95 dollar per vat.