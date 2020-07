Gilead: hoopvolle testresultaten met coronamiddel remdesivir

Ik krijg weer de kriebels van hoe dit ook weer geschreven is.



ten eerste, medicijn......



sterfte risico daalt met 62%, klinkt gigantisch, maar het gaat dus van 12.5 naar 7.6% en die 4.9% verschil van 7.6% is dus die 62% en dan zijn die getallen op 1 cijfer afgerond want anders kom je op 64%.



Maar dit o zo super 'medicijn' wat bij elke poep en scheet weer een persbericht verdiend en waar gilead zo trots op is maar het is eigenlijk een middeltje voor wat anders en doet blijkbaar toevallig ook iets voor Covid doet het dus vind ik maar beperkt beter tov de standaard behandeling.

Die paar zullen er super blij mee zijn natuurlijk maar om dit nu een medicijn te noemen..., werkt dat zo..., als je maar beperkt zoveel beter bent dan niks doen dan ben je een medicijn?



En wat ik dan iedere keer bij dit middel denk is.... de bijwerkingen die krijg je er dan weer gratis bij, is het dat dan allemaal waard?



Mensen die in normale omstandigheden hersteld waren krijgen dan nu dit middel om op de 100 niet 12.5 maar 7.6 mensen te zien sterven, yippie voor 5 maar ondertussen.... hoeveel krijgen er van die heerlijke bijwerkingen en wat hou je daar dan weer aan over.



Ik weet dat het voor de overheid moeilijk is om eerst een goed totaal beeld te maken van zaken en om goede beslissingen te nemen na weloverwogen analyse, daarnaast is er ook nog eens haast geboden, maar mag je zodra bij jou corona is geconstateerd aub aangeven of je dit wel of niet wil krijgen?, bij voorbaat nee.



Er zijn zoveel meer medicijnen/vaccins waaraan gewerkt wordt die niet zijn gebaseerd op, tja het was eigenlijk voor wat anders maar het doet hier ook iets dus ... en bijwerkingen moet je dan maar niet naar kijken, maar op meer gedegen specifiek onderzoek dat ik daar meer vertrouwen in heb al valt bij elk medicijn/vaccin bijwerkingen natuurlijk niet uit te sluiten maar ik verwacht wel een veel betere vooruitgang in werkzaamheid tov de normale standaard behandeling die nu gegeven wordt die notabene gebaseerd is op gebrekkige kennis en mogelijk met wat meer kennis kunnen we het percentage van de normale behandeling al hoger krijgen dan van dit goedje.