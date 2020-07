AEX op winst na industriecijfers Italië en Frankrijk

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: Frankrijk, Italië

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag op winst, na minnen eerder op de dag. Ook elders in Europa waren groene koersenborden te zien. Cijfers uit Italië en Frankrijk wezen erop dat de industrie in die landen weer de weg omhoog heeft gevonden. Tegelijkertijd noopt de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd tot voorzichtigheid op de handelsvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,6 procent hoger op 570,81 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 761,94 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen in de AEX tot 1,8 procent na een positief handelsbericht van de Taiwanese chipmaker TSMC. ING voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 3,1 procent. De bank gaat een kwart van de 170 kantoren in Nederland sluiten. Volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland, heeft de coronacrisis "een al langer lopend plan van de bank bespoedigd".

Carlsberg

In Kopenhagen steeg Carlsberg 5,5 procent na een goed ontvangen handelsupdate. De Deense bierbrouwer sprak van een sterk herstel van de verkopen in China. Ook in West-Europa lieten de bierverkopen in juni de eerste tekenen van herstel zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. In Amsterdam klom concurrent Heineken 1 procent.

Wirecard zakte 5,2 procent in Frankfurt. De Duitse autoriteiten doen nu ook onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.

BASF

BASF noteerde vlak. De resultaten van het Duitse chemieconcern zijn in het tweede kwartaal flink gedaald, vanwege een lagere vraag naar zijn producten vanuit de auto-industrie door de coronacrisis.

De euro stond op 1,1314 dollar, tegen 1,1296 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 40,01 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 42,67 dollar per vat. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde dat de opleving van coronabesmettingen het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen.