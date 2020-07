Rotterdamse bedrijven betalen 1,1 miljoen voor ontsnapte gaswolk

Gepubliceerd op | Views: 455

ROTTERDAM (AFN) - Opslagbedrijf Vopak en raffinaderij KHC betalen het Openbaar Ministerie samen ruim 1,1 miljoen om strafvervolging wegens een ontsnapte gaswolk te voorkomen. De twee Rotterdamse bedrijven hebben een transactievoorstel van het OM geaccepteerd.

Het incident deed zich voor in augustus 2014. KHC pompte nafta over naar een opslagtank van Vopak. Daarbij ontsnapte via het dak van de tank een gaswolk. Pas elf uur na het afgaan van het alarm werd de milieudienst hierover ingelicht. Dat is te laat, omdat de dienst zo snel mogelijk moet kunnen beoordelen of er beschermingsmaatregelen genomen moeten worden. Het overpompen gebeurde bovendien in strijd met de vergunning onder te hoge temperatuur en dampdruk.

Volgens het OM gaat het om ernstige feiten. De bedrijven hebben maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Als de bedrijven wel voor de rechter zouden zijn gebracht, zou het OM een zelfde bedrag hebben geëist.