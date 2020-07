'Wall Street op koers voor licht lagere opening'

Er is maar een ding waar ik de laatste 20 jaar in geloof en dat is echt geld. Echte geld wat zich al 6000jr heeft bewezen en nu weer en op de balansen staat van de Centrale Banken. Fysiek goud en zilver, ondanks alle manipulaties met hun papieren ETF`s zijn ze niet in staat om de gestage opmars te stoppen.

Wie mijn post hier de laatste jaren heeft gevolgd weet dat in het najaar 2018 goud weer tot leven is gekomen en van $1185 nu al op $ 1809 staat.

Na deze indrukwekkende race is het nu de tijd aan zilver die los zal gaan. Ik heb vorige maand nog 5000 munten bijgekocht en ik verwacht dat we aan het einde van het jaar richting $30 gaan. eerst de $ 21 slechten en daarna is er niet veel weerstand meer. Goud zal met enkele stappen naar de $1900 gaan en eenmaal door de all time high is er geen weerstand meer en zullen we eerst de $2500 slechten om door te stijgen naar richting $3500. Daarna is er eigenlijk geen limiet meer aan de prijs.

Goud is de enige hedge tegen wat komen gaat, hyperinflatie die Zimbabwe doet verbleken.



Toch houd ik er rekening mee dat de hele grote criminele banken een laatste poging zullen wagen om het ongenadig hard omlaag te hameren en heb mijn laatste geld klaarstaan om er dan vol in te gaan. Waarom niet eerder, simpel het is altijd goed om cash achter de hand te houden. Het zal steeds moeilijker gaan worden om aan fysiek goud en zilver te komen en de premies zullen dan ook door het dak gaan. Ik ben blij dat ik dat allemaal voor ben. JE HEBT HET PAS ALS JE HET WERKELIJK IN HANDEN HEBT( IN privé kluizen).