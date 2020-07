GroenLinks dringt aan op fikse verhuisboete voor Unilever

quote: Regeis schreef op 10 juli 2020 15:01:

Het is toch absurd dat een aantal grote ondernemers (van origine NL) zelf de dienst willen uitmaken en geen belasting afdragen en/of dat proberen te ontwijken? Dat het Verenigd Koninkrijk hier nog wel in meegaat is hun probleem, wacht maar tot het water hen aan de lippen staat. Deze bedrijven staan te ver af van hun eigen roots en een verhuizing kost nu eenmaal altijd geld, gewoon laten betalen!

Het is toch absurd dat een aantal grote ondernemers (van origine NL) zelf de dienst willen uitmaken en geen belasting afdragen en/of dat proberen te ontwijken? Dat het Verenigd Koninkrijk hier nog wel in meegaat is hun probleem, wacht maar tot het water hen aan de lippen staat. Deze bedrijven staan te ver af van hun eigen roots en een verhuizing kost nu eenmaal altijd geld, gewoon laten betalen!

Los van het feit dat multinationals belasting betalen én mensen in dienst nemen, die ook gewoon belasting betalen, voegt een beursgenoteerd multinational mondiaal zijn gewicht in de strijd voor tal van andere Nederlandse bedrijven. Los van het feit dat in elk huis wereldwijd een Nederlands gelieerd product van Unilever staat en dat bepaalde onderzoekers bij onze universiteiten hun werk ook niet onbemiddeld kunnen voortzetten, dankzij tal van Unilever-potjes waar Nederland uit kan putten.Maar het is natuurlijk altijd mooi om te schreeuwen dat anderen beter hun best moeten doen in plaats van naar alle voordelen te kijken.