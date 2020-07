Voorzichtige plussen op Europese beurzen

Beurzen hebben totaal niets meer met de reële economie te maken.



Al het negatieve nieuws is tegenwoordig goed nieuws. Met grote dank aan de Centrale Banken die met hun waardeloos geld de beurzen omhoog stuwen. Om ons het idee te geven dat alles goed gaat. Wel het is nog nooit zo slecht gegaan met de economie en met de verdiensten van burgers sinds Centrale Banken met hun gratis waardeloos geld de beurzen met vele honderden miljarden met grote regelmaat moeten injecteren om een crash naar 5% van de huidige koerswaarde te voorkomen.

Zombie bedrijven dat is wat we momenteel hebben dank zij de Centrale Banken.



Voedselbanken in Nederland, voorheen zagen we die in Rusland. Meer dan 1 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven ....... het gaat geweldig jongens..... stuw het voor het weekend nog maar even op naar 1,5% wat maakt het ook uit he.



Weet je waarom en voor wie kinderbijslag bestaat. Die is er vooral om de domste onder ons zoveel mogelijk kinderen te laten maken zodat het Nederlandse volk steeds dommer wordt. Ach dan passen we toch gewoon de normen bij zodat iedereen op scholen mee kunnen blijven komen.

Nederland doet er alles aan om een bananenrepubliek, een 3derde wereldland te gaan worden. VOORAL BLIJVEN STEMMEN MENSEN !!!!!