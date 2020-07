Voorzichtige plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 222 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine plussen zien na de recente verliesbeurten. Beleggers bleven echter voorzichtig door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de bezorgdheid over het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 568,26 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 759,23 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML gingen aan kop in de AEX met winsten van 1,6 en 1,4 procent na een positief handelsbericht van de Taiwanese chipmaker TSMC. Techinvesteerder Prosus en biotechnoloog Galapagos sloten de rij met minnen van ruim 1 procent.

ING

ING behoorde ook tot de kopgroep bij de hoofdfondsen met een plus van 1,3 procent. De bank gaat een kwart van de 170 kantoren in Nederland sluiten. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. Volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland heeft de coronacrisis "een al langer lopend plan van de bank bespoedigd".

Air France-KLM klom 0,6 procent in de MidKap. De vakbonden hebben bij de Europese Commissie formeel bezwaar gemaakt tegen de eisen die de Nederlandse staat als voorwaarden voor de steun aan luchtvaartmaatschappij KLM stelt. Het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM ligt momenteel ter goedkeuring in Brussel.

Carlsberg

In Kopenhagen dikte Carlsberg 4,7 procent aan na een goed ontvangen handelsupdate. De Deense bierbrouwer sprak van een sterk herstel van de verkopen in China. Ook in West-Europa lieten de bierverkopen in juni de eerste tekenen van herstel zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. In Amsterdam klom concurrent Heineken 0,3 procent.

Wirecard zakte 3,7 procent in Frankfurt. De Duitse autoriteiten doen nu ook onderzoek naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.

De euro stond op 1,1292 dollar, tegen 1,1296 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 38,60 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 41,37 dollar per vat. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde dat de opleving van coronabesmettingen het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen.