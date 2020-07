'Opleving coronabesmettingen kan herstel oliemarkt ondermijnen'

Gepubliceerd op | Views: 884

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De opleving van coronabesmettingen op verschillende plekken in de wereld kan het herstel op de oliemarkt ondermijnen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Volgens het IEA werpt het oplaaiende coronavirus een "schaduw" over dat herstel bijvoorbeeld door het risico op de nieuwe lockdownmaatregelen.

"Het grote aantal toenemende besmettingen met corona is een verontrustende herinnering aan het feit dat de pandemie nog niet onder controle is en dat er risico's zijn voor de oliemarkt", meldde het IEA. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten loopt het aantal nieuwe besmettingen met de ziekte sterk op.

Eerder dit jaar kwamen de olieprijzen nog sterk onder druk te staan door de coronacrisis omdat er veel minder vraag naar olie was, waaronder uit de luchtvaartsector. Inmiddels zijn de olieprijzen weer flink aangetrokken vanwege productiebeperkingen door oliekartel OPEC, Rusland en andere producenten en voorzichtig herstel van de vraag door de versoepeling van lockdownmaatregelen.

Voor heel 2020 verwacht het IEA dat de wereldwijde olievraag met 7,9 miljoen vaten per dag zal krimpen, wat iets minder scherp is dan eerder voorzien. Voor 2021 wordt een flinke stijging van de olievraag verwacht.