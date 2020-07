Carlsberg merkt voorzichtig herstel biervraag in West-Europa

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Europa

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense bierbrouwer Carlsberg zag in juni de eerste tekens van herstel bij zijn bierverkopen in West-Europa. Dit dankzij versoepelingen van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus en goed weer in juni. In China spreekt het concern zelfs van een "sterk" herstel. Toch verliep het merendeel van de afgelopen drie maanden dramatisch met kelderende biervolumes in veel belangrijke afzetmarkten.

In West-Europa begon het tweede kwartaal "erg moeilijk", aldus Carlsberg waar Nederlander Cees 't Hart aan het roer staat. De zaken verbeterden tegen het einde van het kwartaal, omdat bars en restaurants in meerdere landen weer klanten mochten verwelkomen. Dat zorgde ervoor dat veel horecabedrijven hun biervoorraden aanvulden en weer orders begonnen te plaatsen. De neerwaartse druk op de prijzen hield wel aan. Carlsberg slijt sinds de virusuitbraak relatief meer bier bij supermarkten dan bij de horeca, waar de prijzen doorgaans hoger liggen.

De biervolumes daalden uiteindelijk in de afgelopen periode met 7,8 procent. Daardoor ging de omzet met bijna 15 procent omlaag ten opzichte van een jaar eerder. De brutowinst daalde in de eerste jaarhelft met bijna 9 procent. Dat zijn voorlopige cijfers. De bierbrouwer komt op 13 augustus met definitieve resultaten.