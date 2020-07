Productie Franse industrie veert op na versoepelingen

quote: Ger1948 schreef op 10 juli 2020 10:29:

[...]

Corona heeft tot op heden alleen maar goeds gebracht. Het ene na het andere positieve nieuws komt naar buiten......

Je hebt gelijk Ger. Ook op de beurzen is er vrijwel alleen maar positiviteit.Alles wat minder rooskleurig is, valt altijd weer mee, want er was “erger” verwacht?