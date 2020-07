'Europees luchtverkeer op 15 tot 20 procent van normaal niveau'

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van het Europese luchtvaartverkeer gebeurt zeer geleidelijk, waarbij niemand weet hoe de situatie er over een paar maanden of over een paar jaar uit zal zien. Dat zei de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari in een interview met de Franse zender CNews. Hij repte over een huidig niveau van de activiteiten van 15 tot 20 procent ten opzichte van normaal.

Volgens de bewindsman zijn de reisregels binnen de Europese Unie "zeer geharmoniseerd". Verder meldde hij dat luchthavenexploitant Aéroports de Paris het momenteel met 50 procent minder werk moet doen. Deze situatie zou wel eens blijvend kunnen zijn, waarschuwde hij.

Volgens Djebbari zullen ingrepen in de werkgelegenheid nodig zijn, vooruitlopend op het herstel in de sector. Behalve bij Aéroports de Paris staan ook duizenden banen op de tocht bij luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigmaker Airbus. Bij laatstgenoemde houden ze rekening met een daling van de bedrijvigheid tot 60 procent ten opzichte van normaal. Volgens de minister moet de Franse overheid helpen om het banenverlies bij Airbus te minimaliseren.