AEX opent met klein verlies

In the end gaan ook de beurzen geraakt worden door de miserie. En als dat niet zo is, dan heeft de beurs inderdaad een voorspellende waarde en is volgend jaar alles weer dik in orde.



Ik vrees -net zoals vele doemdenkers hier inclusief Kees de Kort- alleen dat er geen houden aan is en we na de zomer toch wat eonomische ellende tegemoet kunnen gaan zien met serieuze werkloosheids cijfers.



Besef wel dat het geld bijmaken van de centrale banken een sigaar uit eigen doos is en dat we die rekening echt gepresenteerd gaan krijgen. Al die steun aan het bedrijfsleven is niets anders dan verkapte werkloosheids uitkeringen.



Er zijn teveel zaken die niet lekker optellen. Huizenprijzen gaan door het dak, voedselbanken kunnen de vraag niet aan, besmettingen gaan iedere dag naar recordhoogte, de Nasdaq staat op een all-time high en ga zo meer door.



Ik weet het zo allemaal nog niet, maar ik kan het niet heel positief zien.