'Tencent wil Chinees gamebedrijf overnemen'

Gepubliceerd op | Views: 1.154 | Onderwerpen: China

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - Internetreus Tencent wil het Chinese gamebedrijf Leyou Technologies inlijven. Het concern voert volgens ingewijden daarover gesprekken en komt mogelijk later op vrijdag met een aankondiging.

De handel in Leyou, dat een beursnotering in Hongkong heeft, is vrijdag stilgelegd vanwege een verwachte aankondiging. Het Japanse technologieconcern Sony overweegt naar verluidt ook een bod op Leyou.

Grootaandeelhouder van Leyou, Charles Yuk, was vorig jaar al in gesprek met een dochterbedrijf van Tencent over een mogelijke deal. Daarnaast kreeg Leyou in mei een bod van branchegenoot Zhejiang Century Huatong, waar Tencent een van de aandeelhouders is.

Volgens de bronnen kan het bod van Tencent via een van zijn dochterbedrijven komen of via Zhejiang Century Huatong. De marktwaarde van Leyou bedraagt momenteel 1,1 miljard dollar.