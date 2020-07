Chipmaker TSMC profiteert van datapiek

De vertaling is erg ongelukkig en "data verbruiken" is een rare omschrijving maar sommige reacties hierboven slaan tevens de plank mis.De huidige, door COVID versnelde, transititie naar digitaal resulteert wel degelijk in een "surge in online activity". Niet zozeer door thuiswerken, maar door e-commerce en streaming. Hieronder een quote uit een oud bericht aan het begin van de COVID situatie:"The first internet streaming and usage figures are coming in as the coronavirus pandemic places a quarter of the world’s population under lockdown. As millions of people go online for entertainment and more, total internet hits have surged by between 50% and 70%, according to preliminary statistics. Streaming has also jumped by at least 12%, estimates show." (Source: www.forbes.com/sites/markbeech/2020/0... Ook de reactie hierboven van Suriname, sorry maar wat een onzin verhaal.