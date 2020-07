Chipmaker TSMC profiteert van datapiek

Gepubliceerd op | Views: 299

HSINCHU (AFN/BLOOMBERG) - De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC lijkt volop te profiteren van de extra vraag naar data door de coronacrisis. Mensen werken en verblijven meer thuis, wat ervoor zorgt dat er meer data wordt verbruikt. TSMC verdient onder meer geld met de levering van chips aan datacenters.

Het Taiwanese bedrijf, een belangrijke leverancier ook voor techreuzen als Apple en Huawei, kwam met een beter dan verwachte omzetupdate over de maand juni. Hier werd een plus van 41 procent op jaarbasis gemeten. Daarmee stegen de verdiensten in het tweede kwartaal van het jaar met 29 procent.

De resultaten van TSMC gelden als een belangrijke graadmeter voor de techindustrie, omdat de chipmaker grote spelers tot zijn klanten mag rekenen. Zelf is het bedrijf een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Het schroefde eerder zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar terug.