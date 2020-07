'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Volgens het ministerie van Arbeid hebben vorige week nog eens Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd.



Dat was minder dan een week eerder en lager dan economen hadden verwacht.



Verder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen verder herstelt. In juni waren ondernemers in de industrie opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm. Dat komt ook doordat het vertrouwen in belangrijke afzetmarkt Duitsland verbetert.





allemaal positief nieuws .



Dow gaat gewoon Groen .