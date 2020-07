'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag naar verwachting iets lager openen. De andere Europese beurzen lijken eveneens afwachtend te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de bezorgdheid over het economische herstel blijven zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon. De VS zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Meer dan 3,1 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden geregistreerd.

Op het Damrak staat ING in het nieuws. De bank gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo'n 42 kantoren. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. ING heeft nu nog 170 filialen. Volgens Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter van ING Nederland heeft de coronacrisis "een al langer lopend plan van de bank bespoedigd".

Air France-KLM

Ook gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. De vakbonden bij KLM hebben in een gezamenlijke brief bij de Europese Commissie formeel bezwaar gemaakt tegen de eisen die de Nederlandse staat als voorwaarden voor steun aan KLM stelt. Het steunpakket van 3,4 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij ligt momenteel ter goedkeuring in Brussel. Volgens de bonden zijn met name de dwingende arbeidsvoorwaardelijke condities in strijd met internationale verdragen.

In Frankfurt blijft Wirecard in de schijnwerpers staan. De Duitse autoriteiten doen nu ook onderzoek naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.

Rood

De Europese beurzen sloten donderdag opnieuw in het rood. De AEX-index zakte 0,8 procent tot 567,38 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 757,93 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 1,7 procent in. De Duitse DAX-index verloor een fractie. Ook Wall Street deed overwegend een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 25.706,09 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1268 dollar waard, tegen 1,1296 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 38,94 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 41,74 dollar per vat.