Sterkste daling industriële productie in ruim elf jaar

DEN HAAG (AFN) - De industrie in Nederland heeft flink te lijden onder de coronacrisis. In mei produceerde de sector dagelijks gemiddeld 12,5 procent minder dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent de sterkste daling in meer dan elf jaar tijd. In april was nog sprake van een daling van de industriële productie van 11 procent, waar dat in maart nog 1,9 procent was.

Vooral in de transportmiddelenindustrie bleef de situatie uiterst moeizaam. De daling hier van 38,6 procent was toch net iets minder sterk dan een maand eerder. Dit kwam vooral doordat in de auto-industrie een aantal grote fabrieken weer open gingen.

In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie lag de productie lager dan vorig jaar. Bij producenten die zich bezighouden met reparatie, onderhoud en service was de daling 28,6 procent. Metaalbedrijven produceerden in doorsnee 16,7 procent minder. De daling gold niet voor de machine- en de tabaksindustrie.

Verder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen verder herstelt. In juni waren ondernemers in de industrie opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm. Dat komt ook doordat het vertrouwen in belangrijke afzetmarkt Duitsland verbetert.