'Trump wil onderzoek naar Franse techtaks'

Goed zo. Fransen kun je niet hard genoeg pakken. De wereld draait om "La Grande France" en de EU is slechts een uitbreiding van hun eigen TERRITORIUM

en macht.Philips moet in eclatant Frans gebruiksaanwijzingen produceren, anders gaat het retour Eindhoven. Hyundai werd beticht van prijsdumping t.o.v. peugeot. Bleek niet zo te zijn.Auto's zijn goedkoper en beter.Zitten altijd overal over te "Zeiken"; excusez le mot.La France est le probleme.