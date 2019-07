leuk bedrijf dat Fakebook...fake nieuws, constante overtreding van privacy wetten, faciliteren van terrorisme en nu t ondermijnen van de financiele stabiliteit. Waarom dat Fakebook mannetje Fuckenberg niet gewoon oppakken en opsluiten en dat waardeloze bedrijf van hem sluiten? Een ieder die nog steeds op dat vreselijke platform zit, moet zich afvragen of een bezoek aan de psychiater niet van toepassing dient te zijn. Ik zei de Gek, heb me nooit op dit gruwelijke medium begeven..zie t nut er niet van in om mijn hele hebben en houwen met de hele wereld te delen en zag al heel snel dat ik dat miezerige mannetje Fuckenberg niet kan vertrouwen. Maar ons domme kabinet en de hele goegemeente blijft 5G en nog sneller en kunstmatige intelligentie omarmen...dat we daarmee slaaf van Internet Nerds worden en ons in massa werkloosheid storten, schijnt niemand zich te realiseren nog te interesseren...onbegrijpelijk!