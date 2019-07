" Detacheerder PageGroup waarschuwt voor winst "

Gepubliceerd op | Views: 842

LONDEN (AFN) - Het Britse uitzend- en detacheringsbedrijf PageGroup verwacht dat de operationele winst dit jaar aan de onderkant van de huidige verwachtingen in de markt zal uitkomen, vanwege de verslechterende macro-economische omstandigheden in veel regio's. Dat meldde PageGroup in een cijferbericht over het tweede kwartaal.

Analisten rekenen momenteel in doorsnee op een operationele winst voor PageGroup in 2019 van ruim 161 miljoen pond, omgerekend bijna 179 miljoen euro. Volgens het concern is er sprake van zwakkere economische omstandigheden in Groot-Brittannië vanwege onzekerheid over de brexit en ook in een groot deel van het vasteland van Europa. In China ziet het bedrijf ook meer uitdagingen, mede door de handelsspanningen. In de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en India gaan de zaken juist goed.

In het tweede kwartaal wist PageGroup nog wel recordresultaten te behalen. De brutowinst steeg op jaarbasis met bijna 8 procent tot 224,6 miljoen pond.