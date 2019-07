'Winstverwachting TKH omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De omvorming van technologiebedrijf TKH leidt naar verwachting tot een hogere winst. Dat concludeert een analist van KBC Securities die zijn verwachtingen voor de winst per aandeel opkrikte, evenals zijn koersdoel voor het aandeel.

TKH hield vorige maand een capital markets day waar analisten en investeerders werden bijgepraat over de plannen van het bedrijf. TKH heeft een aantal desinvesteringen achter de rug en wil zich meer toeleggen op software en dienstverlening. KBC heeft zijn verwachtingen voor de winst per aandeel in de periode 2019-2022 met 3 tot 13 procent verhoogd, exclusief de effecten van desinvesteringen. Als die worden meegeteld dan stijgt de winst per aandeel met 2 tot 9 procent.

KBC hanteert een koopadvies voor TKH en verhoogde zijn koersdoel van 57 euro tot 62 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 52,70 euro.