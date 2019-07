" Alle ogen gericht op Fed-baas Powell "

Gepubliceerd op | Views: 3.119 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag naar verwachting afwachtend beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Alle ogen zijn gericht op de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell die later op de dag een verklaring zal afleggen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beleggers hopen dat Powell meer duidelijkheid zal geven over een eventuele rentestap later deze maand.

Aan het handelsfront hebben de Verenigde Staten en China op hoog niveau het overleg over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten hervat. Volgens economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verliepen de gesprekken constructief en hebben beide partijen gesproken over een persoonlijke ontmoeting. Wel waarschuwde hij dat er geen wonderen te verwachten zijn rond een handelsdeal.

Op het Damrak hebben aandeelhouders van winkelvastgoedbedrijf Wereldhave ingestemd met de benoeming van Matthijs Storm als nieuwe topman. Hij begint op 1 augustus in zijn nieuwe functie. Zijn termijn loopt tot april 2023. Storm was tot voor kort investeringsdirecteur voor vastgoed bij Kempen Capital Management Investments.

Bayer

New Sources Energy (NSE) heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een operationeel verlies (ebitda) van 82.000 euro geleden. De lege beurshuls had geen inkomsten. Het verlies is lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In Frankfurt staat Bayer in de belangstelling. De Duitse chemiereus praat volgens persbureau Reuters met het Amerikaanse Elanco Animal Health over een samensmelting van de diergezondheidsactiviteiten. De stak van Bayer zou tot 8 miljard euro kunnen opleveren. Bayer verkoopt veterinaire producten voor zowel huisdieren als vee.

Slot dinsdag

De Europese beurzen leden dinsdag opnieuw verlies. De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 566,28 punten en de MidKap daalde 1,6 procent tot 786,35 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,9 procent. Wall Street sloot gemengd. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.783,49 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij.

De euro was 1,1207 dollar waard, tegen 1,1209 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 58,65 dollar. De prijs van Brentolie klom 1 procent tot 64,79 dollar per vat.