HSINCHU (AFN) - Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft in juni een hogere omzet in de boeken gezet. In vergelijking met mei stegen de inkomsten met 6,8 procent tot bijna 86 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 2,5 miljard euro.

Ten opzichte van een jaar eerder steeg de omzet met bijna 22 procent. In de eerste zes maanden van dit jaar werd een omzet behaald van krap 460 miljard Taiwanese dollar. Dat is een daling van 4,5 procent vergeleken met de eerste helft van 2018.

TSMC behoort tot 's werelds grootste makers van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei en is een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.