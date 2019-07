Handelsoverleg VS en China hervat

Gepubliceerd op | Views: 2.151 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China hebben op hoog niveau het handelsoverleg tussen de twee economische grootmachten hervat, na de 'wapenstilstand' die eerder werd overeengekomen. Er waren telefonische gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer met de Chinese vicepremier Liu He en handelsminister Zhong Shan.

De economisch adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, liet weten dat de gesprekken constructief verliepen en dat beide partijen hebben gesproken over een persoonlijke ontmoeting. Wel waarschuwde Kudlow dat er geen wonderen te verwachten zijn rond een handelsdeal. Peking verklaarde dat beide zijden van gedachten hebben gewisseld over het slepende handelsconflict.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega spraken op de recente G20-top in Japan af dat de handelsgesprekken hervat zullen worden. Ook bevestigde Trump geen nieuwe importtarieven op Chinese producten meer in te voeren en kondigde hij aan de blokkade van de Chinese telecomreus Huawei voorlopig op te heffen.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross verklaarde dat Huawei nog niet van de zwarte lijst is gehaald, maar dat er wel soepelere regels zijn rond het bedrijf. De VS geven vergunningen af aan Amerikaanse bedrijven om producten te leveren aan Huawei, zolang er geen sprake is van gevaar voor de nationale veiligheid. Washington verdenkt Huawei van nauwe banden met de Chinese overheid en beticht het bedrijf van spionagepraktijken.