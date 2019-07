Producentenprijzen China stagneren

Wat een bericht.... AFN moet de pagina zeker vullen.



0,0%..

Stagnatie

Inflatie is intact, maar

Meteen angst voor deflatie wordt geschreven.



Er is stagnatie. Industrieen stoppen vanwege de handelsoorlog. Geen investeringen, iedereen is bezig met eigen lokale markt.

Europa onderuit, Amerika onderuit, BASF onderuit, Deutsche bank onderuit.

De retail belegger heeft al gewaarschuwd, dat Trump een narcist is.

De grootste dictator dan Hitler.

Hij gaat geen discussie aan, maar met pressiemiddel probeert hij zijn gelijk te krijgen.



Hitler pakt de wapens en voert oorlog. Trump zit bijna op de wipstoel om oorlog te verklaren tegen n korea, iran.



De kleine narcist gaat nu de wapens ook pakken en wij laten het toe.

NATO, OESO, IMF, WTO, Wereldbank.



Al die forums en platforms zodat niet 1 land de macht kan grijpen of dingen kan doen, is uitgelopen op fiasco..



Het wordt minder, stagnatie... was al bekend in 2018.



AfN doet net alsof zij een wereld primeur hebben.

Wat een journalistiek.