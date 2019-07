Productie industrie krimpt bijna 2 procent

Gepubliceerd op | Views: 832

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de industrie was in mei 1,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder was de krimp 1 procent.

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de machine-industrie het sterkst. Ook bij reparatie, onderhoud en service nam de productie af. De productie van de elektrische en elektronische industrie groeide juist het sterkst.