Aandeleninkoop houders Pershing Square

AMSTERDAM (AFN) - Topman Bill Ackman van het in Amsterdam genoteerde investeringsbedrijf Pershing Square Holdings en andere aandeelhouders van het bedrijf hebben voor meer dan 300 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht.

In totaal ging het om ruim 20,6 miljoen aandelen. Ruim 19,6 miljoen aandelen werden gekocht door Ackman. Het percentage vrij verhandelbare aandelen Pershing Square Holdings is nu 18,3 procent. De inkoop werd in april goedgekeurd door de aandeelhouders.