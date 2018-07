Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De stakingen bij AkzoNobel raken de productie van het verf- en chemiebedrijf. Op de vestiging in Sassenheim lag de verf- en coatingproductie dinsdag helemaal stil, bij die in Wapenveld werd op halve kracht gedraaid. Aan de vakbondsacties deden enkele honderden mensen mee.

Vakbonden FNV en CNV hadden 24 uursstakingen opgezet om het bedrijf te dwingen tegemoet te komen aan hun eisen voor een betere cao en een bijstorting in het pensioenfonds. Een woordvoerder van AkzoNobel zegt dat er van de 1400 medewerkers in Sassenheim uiteindelijk zo'n 100 tot 200 in staking waren. Dat was voldoende om de vestiging plat te leggen. Van de 150 werknemers in Wapenveld waren er ruim 50 in staking, aldus de zegsman.

De bonden hebben al aangekondigd dat er woensdag weer gestaakt gaat worden. Dan is het de beurt aan de zoutfabriek in Hengelo waar ongeveer 300 mensen werken. AkzoNobel kan niet zeggen wat de stakingen voor financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Woensdag staat er ook weer overleg met vakbonden op de agenda. Mogelijk brengt dat de partijen weer iets nader tot elkaar.