Wall Street opent in de plus

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koerswinsten geopend. Daarmee kreeg de opmars van de beurzen een vervolg. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van frisdrank- en snackconcern PepsiCo.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 24.872 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 2789 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7765 punten.

PepsiCo, producent van onder meer Lay's-chips en Pepsi-cola, won 2,3 procent. Het bedrijf wist vooral met zijn snackverkopen de omzet op te voeren, nu er steeds minder suikerhoudende drankjes worden verkocht. De nettowinst van PepsiCo viel wel flink lager uit als gevolg van een belastinglast.

Kwartaal- en halfjaarcijfers

Sowieso zal de focus de komende tijd weer op de kwartaal- en halfjaarcijfers zijn gericht. Later deze week komen onder meer de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup met cijfers naar buiten.

Verder stond Tesla (plus 2,3 procent) in de belangstelling. De maker van elektrische auto's gaat volgens mediaberichten in China een fabriek bouwen waar op termijn tot wel 500.000 auto's per jaar van de band moeten rollen. Tesla zal daarvoor de nodige contracten gaan ondertekenen. Met een fabriek in China wil Tesla onder meer importheffingen op Amerikaanse auto's ontlopen. Het bedrijf zou ook willen profiteren van de snelgroeiende markt voor elektrische auto's en lagere productiekosten in het Aziatische land.