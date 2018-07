China Eastern wil vloot uitbreiden

Gepubliceerd op | Views: 369 | Onderwerpen: China

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - China Eastern Airlines wil met de verkoop van aandelen omgerekend 1,9 miljard euro ophalen. Het geld wordt gebruikt om nieuwe vliegtuigen en vliegtuigmotoren te kunnen kopen. De samenwerkingspartner van Air France-KLM gaat de stukken in Shanghai en Hongkong aanbieden via een private plaatsing.

China Eastern wil achttien nieuwe vliegtuigen kopen. Daarbij gaat het om zogeheten narrowbody-vliegtuigen met één gangpad zoals de Airbus A320 of de Boeing 737 en widebody-vliegtuigen als de Airbus A350 of de Boeing 787 Dreamliner.

De groei naar vluchten in China neemt hard toe. Volgens de internationale luchtvaartassociatie IATA is de Chinese luchtvaartmarkt mogelijk al in 2022 groter dan de Amerikaanse, nu nog de grootste markt ter wereld.

China Eastern nam vorig jaar een belang van een kleine 9 procent in Air France-KLM.