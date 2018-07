'Bestuurders AF-KLM willen Elbers als baas'

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Verschillende bestuurders van Air France-KLM zouden het liefst zien dat de huidige KLM-baas Pieter Elbers promotie krijgt. Volgens het Franse magazine Challenges zouden onder meer financieel directeur Frédéric Gagey en verkoopdirecteur Patrick Alexandre hun voorkeur hebben uitgesproken voor Elbers als de nieuwe bestuursvoorzitter van de luchtvaartcombinatie.

De bestuurders zouden met name te spreken zijn over de staat van dienst van Elbers, die ze als echte luchtvaartprofessional bestempelen. Ervaring in de sector is een duidelijke vereiste bij de selectieprocedure, aangezien Air France-KLM voor de nodige uitdagingen staat. Zo moet de nieuwe topman de rust binnen het bedrijf terug laten keren. Daarnaast moeten de prestaties worden verbeterd in een sector waar de concurrentie moordend is. Elbers zou volgens de bestuurders daarvoor de aangewezen persoon zijn.

De afgelopen tijd passeerden meer namen de revue om de onlangs opgestapte Jean-Marc Janaillac op te volgen. De Franse overheid vindt het niet per se noodzakelijk dat er een Fransman aan het roer komt te staan. Wel willen ze een Europeaan.

Naast Elbers is ook de huidige topvrouw van de metro van Parijs, Catherine Guillouard, een voorname kandidaat voor de post. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Economische Zaken is Guillouard overigens geen kandidaat voor de openstaande post bij Air France-KLM. Bij KLM gaan ze niet in op geruchten in de markt.

Piloten van Air France zeiden eerder liever geen Nederlander aan het roer te willen bij het moederbedrijf. De Franse vliegers zijn bang dat onder het bewind van een Nederlander de Franse belangen ondersneeuwen, zo benadrukte de baas van de grootste pilotenvakbond bij Air France.