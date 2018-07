PepsiCo voert omzet op met snacks

Gepubliceerd op | Views: 364

PURCHASE (AFN/BLOOMBERG) - Frisdranken- en snackfabrikant PepsiCo heeft in het tweede kwartaal de omzet licht opgevoerd. Het bedrijf moest het vooral van zijn snacks hebben nu er steeds minder suikerhoudende drankjes worden verkocht. De nettowinst van het bedrijf viel flink lager uit als gevolg van een belastinglast.

De omzet van PepsiCo steeg 2 procent tot 16,1 miljard dollar. De nettowinst daalde juist naar 1,8 miljard dollar. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 2,1 miljard dollar. Vooral internationaal was volgens topvrouw Indra Nooyi sprake van groei. PepsiCo doet het name goed in opkomende economieën met merken als Pepsi, 7UP en Lay's Chips.

PepsiCo houdt vast aan zijn vooruitzichten voor het hele jaar.