Vertrouwen Duitse beleggers verder omlaag

Hallo, we zitten in het standje " negeren alle slechte nieuws". Dus kom maar op. Op de beurs is het party time. Handelsoorlog? haha my ass. Nee, dan die banencijfers in de VS. Die zijn toch wel heel goed! Laten we het daar over hebben. Crisis in Engeland? Ja, dat kan een probleem zijn. Maar heb je de banencijfers in de VS al meegekregen? Die zijn me toch een partij goed. Die zijn zelfs zo goed dat de AEX maar 2 % onder de top zit. En terecht toch! Oh wacht, we hebben nog ander fantastisch nieuws. Groei van maar liefst 0,3% in GB. Dat is meer dan de 0,2% in maanden daarvoor. Dus kurken er af lijkt me.